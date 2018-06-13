Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен очередной опрос по теме "Автомобиль в жизни русскоязычного израильтянина", целью которого было определение предпочтений нашей аудитории в вопросах, связанных с покупкой и эксплуатацией машин.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 12-13 июня, приняли участие 3.103 респондента (2.414 из них ответили на все 23 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Прошлый опрос по этой теме проводился пять лет назад, первый – девять лет назад. Результаты нынешнего опроса сопоставляются с данными опросов 2013 и 2009 годов.

91% участников нынешнего опроса являются автовладельцами и/или водят служебную машину. Остальные респонденты, по всей видимости, просто интересуются автомобильной темой и, возможно, время от времени водят машины.

Примерно 62% отвечавших располагают одним автомобилем на семью, 32% – двумя и более. За последние годы увеличилось число респондентов, у семьи которых есть больше одной машины.

Какие машины предпочитают "русские израильтяне"

При ответе на вопрос "На автомобиле какой фирмы вы сейчас ездите?" респонденты чаще прочих указывали следующие фирмы (первая десятка): Toyota – 13,6%, Hyundai – 8,9%, Suzuki – 7,7%, Mazda – 6,8%, Honda – 6,5%, Kia – 5,3%, Nissan – 4,9%, Mitsubishi – 4,7%, Ford – 4,3%, Skoda – 3,8%. В течение девяти лет, с первого подобного опроса на NEWSru.co.il, Toyota неизменно возглавляет рейтинг. Отметим заметный рост популярности Hyundai и Suzuki среди покупателей в последние годы.

Участникам опроса было предложено выбрать три модели из списка машин примерно равного "среднего" класса. ТОП-5: Honda Civic – 35,4%, Toyota Auris – 31,7%, Volkswagen – 27,2%, Golf Mazda 3 – 26,5%, Hyundai i30 – 15,3%.

При выборе цвета автомобиля "русские израильтяне" по-прежнему следуют общенациональной моде – популярнее прочих практичные белый (65%) и серый (46%) цвета.

Наиболее важными параметрами при выборе нового автомобиля наши читатели называют: уровень потребления топлива (63%), марку машины (56%), тип коробки передач (55%), комфортабельность салона (52%), мощность и приемистость двигателя (48%). В течение девяти лет эта первая пятерка наиболее значимых параметров остается неизменной.

Самые популярные типы кузова: седан (46%), хэтчбек (42%), кроссовер (39%). При этом 48% сказали, что их привлекают автомобили класса "компактный внедорожник" ("мини-джип").

Более двух третей опрошенных хотели бы пересесть на электромобиль, если бы цена была доступной и в Израиле была создана необходимая инфраструктура.

Возраст машин и водительский опыт русских израильтян

Средний возраст автомобилей наших читателей – примерно 5,4 года (почти не изменился за пять лет).

При этом на новых машинах ("моложе" года) ездят 12% наших читателей, на машинах "в возрасте" 1-3 года – 26%. За девять лет автомобили участников наших опросов немного "помолодели".

51% респондентов считают, что автомобиль надо менять не реже, чем раз в 1-5 лет. 30% заявили, что собираются покупать новый автомобиль. За последний год 22,5% участников опроса сменили автомобиль.

58% респондентов водят автомобиль более 20 лет. Водительский стаж еще 23% составляет 10-20 лет. 13% водят от 1 до 10 лет. Лишь 2% опрошенных имеют водительский стаж менее 1 года.

Сколько денег русский израильтянин готов тратить на покупку и эксплуатацию автомобиля

48,5% наших читателей готовы купить новый автомобиль по цене 80-120 тысяч шекелей (пять лет назад таких было 43%).

За подержанный автомобиль (немногим "старше" 3 лет) те читатели, которые рассматривают подобные варианты, готовы платить, в среднем, 45-50 тысяч шекелей. 28% респондентов заявили, что не станут покупать подержанный автомобиль.

На содержание автомобиля средний респондент готов тратить до 1.400 шекелей в месяц. В реальности читателям приходит расходовать на содержание машины немного большую сумму (около 1500 шекелей).

На топливо для автомобиля у наших читателей уходит, в среднем, около 620 шекелей в месяц, если считать и тех, кому расходы на бензин оплачивает работа, или примерно 680 шекелей в месяц, если учитывать только тех, кто платит за бензин самостоятельно. Судя по полученным данным, за последние пять лет расходы на бензин у среднего респондента сократились примерно на 15%. Напомним, что в настоящее время стоимость одного литра бензина с октановым числом 95 при самообслуживании составляет 6,6 шекеля, включая НДС; пять лет назад литр такого бензина стоил в Израиле 7,6 шекеля. Таким образом, сокращение расходов на топливо вызвано, прежде всего, снижением стоимости бензина. Кроме того, в последние годы более популярными стали экономичные марки автомобилей.

Примерно две трети респондентов когда-либо покупали в Израиле новый автомобиль (большинство из них использовали "репатриантскую скидку").

62% участников опроса заявили, что уже не представляют себе жизни без автомобиля.