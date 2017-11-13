"Гибрид" Audi A3 Sportback e-tron поступил в продажу на израильском рынке

Компания "Чемпион Моторс", импортер автомобилей производства концерна Volkswagen, приступила к продаже на израильском рынке гибридной версии хэтчбека Audi A3 Sportback с возможностью подзарядки батареи от электросети – Audi A3 Sportback e-tron.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и электромотором совокупной мощностью 204 л.с., агрегатированными с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у хэтчбека 7,6 секунды. Максимальная скорость – 222 км/ч.

Дальность пробега исключительно на электрической тяге достигает 50 км. Средний расход топлива, по данным производителя, составляет 1,8 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.

Audi A3 Sportback e-tron предлагается израильтянам по цене 205 тысяч шекелей.

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