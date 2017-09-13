Во Франкфурте открывается 67-й международный автосалон

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) начал свою работу 67-й международный автосалон. 12 и 13 сентября выставка действует только для представителей прессы, а с 14 по 24 сентября ее двери будут открыты для широкой публики.

Франкфуртский автосалон, являющийся одним из крупнейших в мире, проходит раз в 2 года во второй половине сентября. Начиная с 1992 года, он поделен на 2 части: по четным годам проводится выставка грузовых автомобилей в Ганновере, а по нечетным – выставка легковых автомобилей и мотоциклов во Франкфурте.

Организацию автосалона осуществляет немецкий Союз автомобильной промышленности (VDA). Эта выставка признана Международной ассоциацией инженеров автомобильного транспорта крупнейшим событием мирового автопрома.

В этом году во Франкфурте свою продукцию демонстрируют более тысячи производителей автомобилей и комплектующих из десятков стран, проводятся 228 мировых премьер.

Как ожидается, за 10 дней работы Франкфуртского автосалона его посетят около миллиона человек.

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