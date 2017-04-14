В Израиле отзываются более 35 тысяч автомобилей Toyota

Израильский импортер автомобилей Toyota, компания "Юнион Моторс" объявила о проведении масштабного отзыва.

Как сообщает газета "Глобс", под отзыв, являющийся частью всемирной сервисной компании японского концерна, подпадают 35.400 автомобилей различных моделей.

Причиной отзыва стала неисправность блока наполнения подушек безопасности (производства компании Takata) газом. Из-за данной неисправности в момент аварии подушки могут раскрыться с чрезмерной силой. Результатом этого станет выброс металлических элементов, способных травмировать находящихся в машине людей.

Владельцы подпадающих под отзыв машин в скором времени получат приглашения посетить автомастерские импортера для проверки, и, в случае надобности, бесплатного устранения неполадки.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, подпавшие под отзыв автомобили, в которых неисправность не будет устранена, не смогут пройти обязательный ежегодный техосмотр.

В конце февраля японский производитель автокомпонентов Takata Corp. на судебных слушаниях в Детройте (штат Мичиган) признал себя виновным в мошенничестве по делу о выпуске дефектных подушек безопасности. Бракованные подушки Takata привели к смерти 16 человек и стали причиной отзыва автомобилей более чем 10 производителей, среди которых Toyota, Honda, Nissan, Mazda, BMW, Chrysler, Ford и другие. Сервисная кампания по их замене затрагивает около 100 миллионов машин по всему миру.

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