Названы самые непопулярные автомобили у российских угонщиков

Одна из крупнейших российских страховых компаний "Альфастрахование" назвала самые непопулярные среди угонщиков автомобили за второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.

По данным страховщиков, наименее угоняемыми моделями в России являются Volvo XC60, Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW X3 и Skoda Rapid.

Как отметили в компании, список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных автомобилей к общему количеству застрахованных в "АльфаСтраховании" машин данной марки. У всех автомобилей из списка частота угонов составляет 0%, пишет Autonews.ru.

"Интерес автоугонщиков обычно объясняется высокой ликвидностью автомобилей и их частей на черном рынке, соответственно, чем меньше ликвидность, тем реже угоняют транспортное средство", – пояснил представитель компании Илья Григорьев.

При этом самым угоняемым автомобилем в России за отчетный период, по данным "Альфастрахования", стал Lexus GX. Частота угонов этой машины составила 1,68%. В первую тройку вошли также Porsche Panamera (1,61%) и Audi A8 (1,53%).

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