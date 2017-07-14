В Израиль прибыл компактный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения

Компания "Делек Моторс", импортер автомобилей Ford, Mazda и BMW, объявила о начале продаж завоевавшего популярность у израильтян компактного кроссовера Mazda CX-5 второго поколения.

Мировая премьера новинки состоялась в ноябре минувшего года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Модель имеет 4.550 мм в длину, 1.842 мм – в ширину, 1.680 мм – в высоту. Колесная база – 2.698 мм. Объем багажного отделения – 442 литра. При необходимости его можно значительно увеличить, сложив сиденья заднего ряда.

Автомобиль предлагается в двух модификациях: с двигателем SKYACTIV объемом 2,0 литра, мощностью 165 л.с., а также с 2,5 литровым двигателем SKYACTIV мощностью 195 л.с. и системой полного привода. В обоих случаях используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Как сообщает Walla News, цена нового Mazda CX-5, в зависимости от модификации и комплектации, составляет 167-215 тысяч шекелей.

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