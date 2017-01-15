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Автомобили

Впервые в истории российского авторынка бестселлером года стала иномарка

время публикации: 18:22 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
Впервые в истории российского авторынка бестселлером года стала иномарка

Впервые в истории российского автомобильного рынка бестселлером года стала иномарка – Hyundai Solaris (в Израиле продается под названием Hyundai i25).

По данным агентства "Автостат", в 2016 году Hyundai Solaris стал самой продаваемой моделью в России с показателем 90.380 автомобилей (-22% по сравнению с 2015 годом).

Второе место досталось Lada Granta, чьи продажи составили 87.726 машин (-27%), на третьем – Kia Rio (87.662; -10%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском первичном рынке снизились на 11% – до 1,42 млн. По итогам минувшего года Россия по объему авторынка среди стран Европы опустилась с четвертого места на пятое.

Самые продаваемые модели автомобилей в России в 2016 году

1. Hyundai Solaris (90.380; -22%)

2. Lada Granta (87.726; -27%)

3. Kia Rio (87.662; -10%)

4. Lada Vesta (55.174)

5. Volkswagen Polo (47.702 +5%)

6. Renault Duster (44.001; +0,2%)

7. Toyota RAV4 (30.603; +13%)

8. Chevrolet Niva (29.844; -5%)

9. Renault Logan (29.565; -28%)

10. Lada Largus (29.341; -25%)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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