Впервые в истории российского авторынка бестселлером года стала иномарка

Впервые в истории российского автомобильного рынка бестселлером года стала иномарка – Hyundai Solaris (в Израиле продается под названием Hyundai i25).
По данным агентства "Автостат", в 2016 году Hyundai Solaris стал самой продаваемой моделью в России с показателем 90.380 автомобилей (-22% по сравнению с 2015 годом).
Второе место досталось Lada Granta, чьи продажи составили 87.726 машин (-27%), на третьем – Kia Rio (87.662; -10%).
Как сообщалось ранее, в 2016 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском первичном рынке снизились на 11% – до 1,42 млн. По итогам минувшего года Россия по объему авторынка среди стран Европы опустилась с четвертого места на пятое.
Самые продаваемые модели автомобилей в России в 2016 году
1. Hyundai Solaris (90.380; -22%)
2. Lada Granta (87.726; -27%)
3. Kia Rio (87.662; -10%)
4. Lada Vesta (55.174)
5. Volkswagen Polo (47.702 +5%)
6. Renault Duster (44.001; +0,2%)
7. Toyota RAV4 (30.603; +13%)
8. Chevrolet Niva (29.844; -5%)
9. Renault Logan (29.565; -28%)
10. Lada Largus (29.341; -25%)