В США построят самую длинную автомойку в мире

Американская компания Buc-ee's построит автомобильную мойку длиной почти 78 метров, которая станет самой длинной в мире. Владельцы намерены занести достижение в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает телеканал KHOU.

Автомойка будет построена в городе Кэти, штат Техас, рядом с принадлежащим компании супермаркетом. Ее открытие запланировано на осень текущего года.

Машины внутри автомойки будут перемещаться на специальной конвейерной ленте. Будет предлагаться как полностью автоматизированная, так и ручная мойка.

Как отмечает Motor.ru, на сегодняшний день самой большой автомойкой в мире считается предприятие в немецком Штутгарте, которое способно обслуживать до 400 автомобилей в час.