Американцам удалось купить новый автомобиль за полцены из-за ошибки в рекламе

Супружеская пара из американского штата Кентукки приобрела компактный кроссовер Infiniti QX30 за 17.790 долларов, хотя стоимость данной модели составляет 35.000 долларов, сообщает WDRB.com.

Такая возможность у них появилась из-за ошибки в рекламе в социальной сети Facebook, в которой была указана неправильная цена автомобиля.

Крисс и Шерри Купер увидели рекламу, где Infiniti QX30 предлагался за 17.790 долларов, и сразу же позвонили дилеру. Однако менеджер по продажам заявил, что приобрести машину по такой цене невозможно.

После этого супруги связались с представительством японского автопроизводителя и объяснили ситуацию. В компании заявили, что раз Куперы увидели такую рекламу, то могут купить автомобиль за эту цену.

Как отмечает Motor.ru, после этого страницу, где была указана ошибочная стоимость, закрыли для корректировки.

В США цена Infiniti QX30 в базовых модификации и комплектации составляет 29.950 долларов.

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