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Автомобили

Американцам удалось купить новый автомобиль за полцены из-за ошибки в рекламе

время публикации: 04:52 | последнее обновление: 05:04 блог версия для печати фото
Infiniti QX30

Супружеская пара из американского штата Кентукки приобрела компактный кроссовер Infiniti QX30 за 17.790 долларов, хотя стоимость данной модели составляет 35.000 долларов, сообщает WDRB.com.

Такая возможность у них появилась из-за ошибки в рекламе в социальной сети Facebook, в которой была указана неправильная цена автомобиля.

Крисс и Шерри Купер увидели рекламу, где Infiniti QX30 предлагался за 17.790 долларов, и сразу же позвонили дилеру. Однако менеджер по продажам заявил, что приобрести машину по такой цене невозможно.

После этого супруги связались с представительством японского автопроизводителя и объяснили ситуацию. В компании заявили, что раз Куперы увидели такую рекламу, то могут купить автомобиль за эту цену.

Как отмечает Motor.ru, после этого страницу, где была указана ошибочная стоимость, закрыли для корректировки.

В США цена Infiniti QX30 в базовых модификации и комплектации составляет 29.950 долларов.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле.

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