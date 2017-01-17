17 января 2017 г.
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Автомобили

Существенно повышены штрафы для водителей и велосипедистов

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати фото
Существенно повышены штрафы для водителей и велосипедистов

Во вторник, 17 января, экономическая комиссия Кнессета проголосовала за повышение размера штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. Новые размеры штрафов вступят в силу через 30 дней, отмечает сайт Nana10.

Размер штрафа за проезд на красный свет светофора будет повышен с 1.000 шекелей до 1.500 шекелей.

Штраф для "электровелосипедистов", не достигших 16 лет, составит 1.000 шекелей.

Штраф за превышение разрешенной скорости на городских трассах на 31-40 км/ч, и на междугородних трассах - на 41-50 км/ч, составит 1.000 шекелей.

Штраф в размере 250 шекелей ждет водителя, не пропустившего пешехода, собравшегося переходить дорогу.

В 250 шекелей обойдется водителю автомобиля парковка на велосипедной дорожке.

Повышены штрафы для "электровелосипедистов" и обычных велосипедистов. Штраф в размере 250 шекелей может быть выписан за перевоз негабаритных грузов, несоблюдение дистанции, проезд не по крайне правой полосе дороги, проезд по тротуару, отсутствие или неисправность сигнального звонка и фонарей.

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