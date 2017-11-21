Илон Маск представил электрогрузовики Tesla Semi

Вечером 16 ноября в Хоторне, штат Калифорния, состоялась официальная презентация двух прототипов грузовиков с электрическим двигателем Tesla Semi.

Илон Маск, председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla, лично представил публике эти грузовики. Он подчеркнул, что создание грузовика с электродвигателем является принципиально новым шагом в развитии автомобилестроения без использования топлива.

Презентация транслировалась в прямом эфире несколькими телеканалами, а также на сайте Tesla.

Опубликованы следующие характеристики грузовиков Tesla Semi: максимальная дальность поездки – 800 километров, разгон (без груза) до 100 км/ч – за 5 секунд.

Начало выпуска таких грузовиков запланировано на 2018 год, серийное производство – на 2019 год.

Также Маск представил спортивный вариант Tesla Roadster, разгоняющийся до "сотни" за 1,9 секунды. Серийный выпуск этого электроавтомобиля запланирован на 2020 год.





