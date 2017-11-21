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Автомобили

Илон Маск представил электрогрузовики Tesla Semi

время публикации: 17 ноября 2017 г., 08:16 | последнее обновление: 17 ноября 2017 г., 08:20 блог версия для печати фото
Илон Маск представляет Tesla Semi и Tesla Roadster
Tesla Semi
Tesla Semi
ВСЕ ФОТО

Вечером 16 ноября в Хоторне, штат Калифорния, состоялась официальная презентация двух прототипов грузовиков с электрическим двигателем Tesla Semi.

Илон Маск, председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla, лично представил публике эти грузовики. Он подчеркнул, что создание грузовика с электродвигателем является принципиально новым шагом в развитии автомобилестроения без использования топлива.

Презентация транслировалась в прямом эфире несколькими телеканалами, а также на сайте Tesla.

Опубликованы следующие характеристики грузовиков Tesla Semi: максимальная дальность поездки – 800 километров, разгон (без груза) до 100 км/ч – за 5 секунд.

Начало выпуска таких грузовиков запланировано на 2018 год, серийное производство – на 2019 год.

Также Маск представил спортивный вариант Tesla Roadster, разгоняющийся до "сотни" за 1,9 секунды. Серийный выпуск этого электроавтомобиля запланирован на 2020 год.



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