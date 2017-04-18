Концерн Volkswagen выкупил в США 238 тысяч дефектных автомобилей

Концерн Volkswagen выкупил или отремонтировал более половины автомобилей, запрещенных в США после "дизельного скандала".

Как сообщает Automotive News, речь идет примерно о 238 тысячах выкупленных и 6.200 отремонтированных машинах, оснащенных двухлитровыми дизельными двигателями.

Сервисная кампания VW, частью которой стало крупнейшее в истории предложение по выкупу дефектных машин, стартовала полгода назад. Клиентам было предложено выбрать, продать ли машину обратно или отдать ее в бесплатный ремонт, причем в обоих случаях им полагалась денежная компенсация, отмечает Motor.ru.

В октябре 2016 года федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) одобрил мировое соглашение между властями США и концерном Volkswagen.

В соответствии с соглашением, в рамках урегулирования "дизельного скандала" автопроизводитель должен выплатить 14,7 млрд долларов. Расходы на программу по выкупу или ремонту задействованных в "дизельгейте" автомобилей, которых, по последним данным, в США насчитывается 475 тысяч, составляют примерно 10 млрд долларов. Остальная сумма идет на ликвидацию экологического ущерба от "дизельгейта", а также на разработку новых экологичных автомобилей.

Напомним, осенью 2015 года Volkswagen признался в использовании программного обеспечения для занижения результатов вредных выбросов в атмосферу дизельными двигателями в лабораторных условиях. Фальсификация касалась автомобилей, выпускавшихся под брендами Volkswagen, Audi и Porsche. Позднее в манипуляции данными призналось и руководство принадлежащего Volkswagen чешского автоконцерна Skoda.