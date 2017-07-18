Плавность хода нового седана Audi A8 проверили с помощью ведра воды и сигары. ВИДЕО

Германский автопроизводитель Audi опубликовал видеоролик, посвященный тесту на плавность хода представительского седана A8 нового поколения.

На видео, размещенном на YouTube, автомобиль ездит со стоящим на капоте ведром воды и лежащей на центральной консоли сигарой.

Тест проводил директор компании, предоставляющей частных водителей звездам и бизнесменам. Среди ее клиентов – один из основателей Google Ларри Пейдж и актер Джонни Депп, сообщает Motor.ru.

Новый седан Audi A8 дебютировал в середине июля. В качестве опции модель оснащается уникальной активной подвеской без стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместо них используются электромоторы и волновые редукторы, которые с усилием до 1100 Нм воздействуют на нижние рычаги подвески и за счет этого контролируют положение кузова.

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