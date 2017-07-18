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Автомобили

Плавность хода нового седана Audi A8 проверили с помощью ведра воды и сигары. ВИДЕО

время публикации: 05:02 | последнее обновление: 05:05 блог версия для печати фото

Германский автопроизводитель Audi опубликовал видеоролик, посвященный тесту на плавность хода представительского седана A8 нового поколения.

На видео, размещенном на YouTube, автомобиль ездит со стоящим на капоте ведром воды и лежащей на центральной консоли сигарой.

Тест проводил директор компании, предоставляющей частных водителей звездам и бизнесменам. Среди ее клиентов – один из основателей Google Ларри Пейдж и актер Джонни Депп, сообщает Motor.ru.

Новый седан Audi A8 дебютировал в середине июля. В качестве опции модель оснащается уникальной активной подвеской без стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместо них используются электромоторы и волновые редукторы, которые с усилием до 1100 Нм воздействуют на нижние рычаги подвески и за счет этого контролируют положение кузова.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле.

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