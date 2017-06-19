Разработка студентов Ариэльского университета получила главный приз на конкурсе в США

Израильская действующая модель автомобиля "скорой помощи", предназначенного для спасения людей во время стихийных бедствий, заняла первое место в своей категории на международном конкурсе в США.

Конкурс был организован Американским обществом сельскохозяйственной и биоинженерии (ASABE) и проходил в начале июня в городе Пеория (штат Иллинойс). В конкурсе участвовали представители 35 университетов из разных стран мира.

Занявшая первое место израильская разработка представляет собой транспортное средство повышенной проходимости, снабженное собственным устройством для очистки и получения питьевой воды, а также "зеленым" электрогенератором – экологически безопасной системой выработки электричества.

Модель разработана и изготовлена группой студентов машиностроительного факультета Ариэльского университета под руководством преподавателя Нахума Орлева.