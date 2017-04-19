В среду, 19 апреля, в Шанхае открылась Международная выставка автомобильной индустрии. В первые дни работы автосалона его посетят представители СМИ и эксперты, а с 24 по 28 апреля он будет открыт для широкой публики.

В этом году для участия в выставке зарегистрировались свыше тысячи представителей автомобильной индустрии из 18 стран. В выставочных павильонах разместились 1,4 тысячи автомобилей, 113 из которых (83 китайских и 30 зарубежных) впервые демонстрируются широкой аудитории, сообщает ТАСС.

Из представленных на автосалоне моделей 159 работают на чистых источниках энергии (96 китайских и 63 зарубежных). Такие машины в последние годы уверенно завоевывают местный рынок на волне поддержки со стороны правительства.

Автосалон проходит в Национальном выставочном центре, который является крупнейшим выставочным комплексом в мире, на площади свыше 360 тысяч квадратных метров.