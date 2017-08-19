19 августа 2017 г.
последняя новость: 19:38
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:17 В Израиле началась продажа хэтчбека Kia Rio нового поколения
14:32 Со следующей недели водители могут получить дополнительные услуги в почтовых отделениях
12:27 Водительские права для новых репатриантов за один день. Как это делается?
13:19 Названы самые непопулярные автомобили у российских угонщиков
20:13 Для новых репатриантов упрощена процедура подтверждения водительских прав
00:16 В Израиль прибыла спортивная версия хэтчбека Renault Clio
07:07 Проблемы израильских автомобилистов за границей. Причины и советы
10:30 Mobileye создаст парк из 100 автономных автомобилей для тестирования в США и Израиле
18:42 Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться
04:48 В США медведь "угнал" автомобиль
Автомобили

В Израиле началась продажа хэтчбека Kia Rio нового поколения

время публикации: 19:17 | последнее обновление: 19:36 блог версия для печати фото
Kia Rio нового поколения

Компания "Талькар", импортер автомобилей Kia, приступила к продаже на израильском рынке хэтчбека Rio четвертого поколения.

Премьера новинки состоялась в октябре минувшего года на Парижском автосалоне, вскоре после этого стартовало ее серийное производство. По данным южнокорейского автопроизводителя, к настоящему моменту в различных странах мира были проданы уже более 450 тысяч машин этой модели, пишет Walla News.

Габаритные размеры автомобиля: длина – 4.065 мм, ширина – 1.725 мм, высота – 1.450 мм. Колесная база – 2.580 мм. Объем багажного отделения составляет 300 литров.

Новый Rio оснащен двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 13,4 секунды, максимальная скорость – 171 км/ч.

Kia Rio нового поколения предлагается израильтянам по цене 95 тысяч шекелей.

Как отмечает издание, Kia Rio в кузове типа "седан" поступит в продажу на местном рынке в скором времени.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 12 августа 2017 г.
В Израиль прибыла спортивная версия хэтчбека Renault Clio
// NEWSru.co.il // Автомобили // 9 августа 2017 г.
Продажи новых автомобилей в Израиле продолжают снижаться
// NEWSru.co.il // Автомобили // 1 августа 2017 г.
На израильском рынке стартовали продажи хэтчбека Skoda Fabia с новым двигателем
// NEWSru.co.il // Автомобили // 27 июля 2017 г.
Новый хэтчбек Suzuki Swift поступил в продажу в Израиле по цене от 79 тысяч шекелей
// NEWSru.co.il // Автомобили // 23 июля 2017 г.
Самые популярные модели автомобилей в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017