В Израиле началась продажа хэтчбека Kia Rio нового поколения

Компания "Талькар", импортер автомобилей Kia, приступила к продаже на израильском рынке хэтчбека Rio четвертого поколения.

Премьера новинки состоялась в октябре минувшего года на Парижском автосалоне, вскоре после этого стартовало ее серийное производство. По данным южнокорейского автопроизводителя, к настоящему моменту в различных странах мира были проданы уже более 450 тысяч машин этой модели, пишет Walla News.

Габаритные размеры автомобиля: длина – 4.065 мм, ширина – 1.725 мм, высота – 1.450 мм. Колесная база – 2.580 мм. Объем багажного отделения составляет 300 литров.

Новый Rio оснащен двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 13,4 секунды, максимальная скорость – 171 км/ч.

Kia Rio нового поколения предлагается израильтянам по цене 95 тысяч шекелей.

Как отмечает издание, Kia Rio в кузове типа "седан" поступит в продажу на местном рынке в скором времени.

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