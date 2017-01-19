Суперкар Aston Martin DB11 поступил в продажу в Израиле. Цена – 2 млн шекелей

Компания "Отодил" начинает продажу на израильском рынке суперкара Aston Martin DB11, сообщает Walla News.

Новинка, чья премьера состоялась в марте минувшего года на Международном автосалоне в Женеве, пришла на смену модели DB9 и предлагается израильтянам по цене от двух миллионов шекелей.

Люксовое спортивное купе DB11 оснащается двигателем V12 объемом 5,2 литра и мощностью 600 л.с. с двумя турбонагнетателями, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиль осуществляет за 3,9 секунды. Максимальная скорость достигает 322 км/ч.

Согласно сообщению компании, пять покупателей уже оформили предварительный заказ на Aston Martin DB11.

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