19 июля 2017 г.
последняя новость: 21:00
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:17 Концерн Daimler отзывает в Европе более 3 млн автомобилей Mercedes-Benz
05:02 Плавность хода нового седана Audi A8 проверили с помощью ведра воды и сигары. ВИДЕО
04:52 Американцам удалось купить новый автомобиль за полцены из-за ошибки в рекламе
02:53 В Израиль прибыл компактный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения
05:13 В России разработали летающий и плавающий электромобиль
05:32 Volkswagen после 17-летнего перерыва возобновляет поставки автомобилей в Иран
01:07 На израильском рынке стартовали продажи нового хот-хэтча Volkswagen Golf GTI
13:25 Израиль переходит на восьмизначные номерные знаки автомобилей
17:39 Самые продаваемые модели автомобилей в Израиле в первом полугодии 2017 года. Рейтинг
13:32 Студенты Ариэльского университета изобрели складной автомобиль-треугольник
Автомобили

Концерн Daimler отзывает в Европе более 3 млн автомобилей Mercedes-Benz

время публикации: 20:17 | последнее обновление: 20:20 блог версия для печати фото
Концерн Daimler отзывает в Европе более 3 млн автомобилей Mercedes-Benz

Концерн Daimler, производящий автомобили Mercedes-Benz и Smart, по собственной инициативе отзовет в странах Европы более 3 млн машин, оснащенных дизельными двигателями, сообщает информационное агентство Bloomberg.

"Публичное обсуждение дизельных двигателей создает неопределенность. Поэтому мы решили принять дополнительные меры, призванные укрепить веру владельцев в их дизельные автомобили и в дизельные технологии в целом", – приводит газета "Ведомости" слова гендиректора Daimler Дитера Цетше.

Совет директоров Daimler одобрил комплекс мер по снижению уровня выбросов уже выпущенных автомобилей. Отзыву подлежат почти все Mercedes-Benz с дизельными двигателями Евро-5 и Евро-6. Кроме того, концерн в ускоренном порядке разработает две совершенно новые линейки дизелей, говорится в заявлении Daimler.

Отзывная кампания обойдется Daimler в 220 млн евро.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 14 апреля 2017 г.
В Израиле отзываются более 35 тысяч автомобилей Toyota
// NEWSru.co.il // Автомобили // 2 апреля 2017 г.
Toyota отзывает по всему миру 2,9 млн кроссоверов RAV4 и седанов Corolla
// NEWSru.co.il // Автомобили // 7 марта 2017 г.
Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей по всему миру в связи с опасностью возгорания
// NEWSru.co.il // Автомобили // 3 марта 2017 г.
Из-за подушек безопасности Takata компания Ford отзывает 32 тысячи автомобилей
// NEWSru.co.il // Автомобили // 1 марта 2017 г.
Компания Takata признала вину по делу о дефектных подушках безопасности и выплатит $1 млрд







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017