Концерн Daimler отзывает в Европе более 3 млн автомобилей Mercedes-Benz

Концерн Daimler, производящий автомобили Mercedes-Benz и Smart, по собственной инициативе отзовет в странах Европы более 3 млн машин, оснащенных дизельными двигателями, сообщает информационное агентство Bloomberg.

"Публичное обсуждение дизельных двигателей создает неопределенность. Поэтому мы решили принять дополнительные меры, призванные укрепить веру владельцев в их дизельные автомобили и в дизельные технологии в целом", – приводит газета "Ведомости" слова гендиректора Daimler Дитера Цетше.

Совет директоров Daimler одобрил комплекс мер по снижению уровня выбросов уже выпущенных автомобилей. Отзыву подлежат почти все Mercedes-Benz с дизельными двигателями Евро-5 и Евро-6. Кроме того, концерн в ускоренном порядке разработает две совершенно новые линейки дизелей, говорится в заявлении Daimler.

Отзывная кампания обойдется Daimler в 220 млн евро.

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