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Автомобили

Эксперты предсказали автомобильные цвета, которые скоро станут популярными

время публикации: 16:02 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
Эксперты предсказали автомобильные цвета, которые скоро станут популярными

Крупнейшая в мире химическая компания BASF опубликовала прогноз автомобильных цветов, популярность которых среди покупателей машин наиболее существенно вырастет в ближайшем будущем.

Прогноз был сделан по результатам исследования, проведенного экспертами BASF из подразделений в Китае, Японии, США и Германии.

По мнению специалистов компании, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке в ближайшее время популярными могут стать неожиданные цвета вроде желто-зеленого, а также "белое золото" и легкие кирпичные оттенки с красным отливом, пишет Motor.ru.

В Северной Америке вырастет популярность темно-синего. По-прежнему будут востребованы и классические варианты вроде белого, черного и серого.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно BASF, покупатели автомобилей будут интересоваться жемчужно-белым, а также глубоким и насыщенным красным.

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