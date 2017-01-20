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Автомобили

Муниципалитет Тель-Авива представил сервис поминутной аренды автомобилей

время публикации: 20:03 | последнее обновление: 20:03 блог версия для печати фото
Муниципалитет Тель-Авива представил сервис поминутной аренды автомобилей

Тель-авивский муниципалитет представил сервис совместного пользования автомобилями, получивший название "Ото-Тель".

В рамках проекта, который мэрия запустит совместно с компанией Car2Go, в поминутную аренду будут сдаваться 260 автомобилей. Пользоваться ими смогут обладатели специального абонемента стоимостью 50 шекелей в месяц. Планируется, что цена аренды будет примерно на 40% ниже стоимости пользования такси.

В проекте будут использоваться компактные модели с низким уровнем вредных выбросов в атмосферу.

Муниципалитет предоставит под новый сервис каршеринга 520 парковочных мест по всему Тель-Авиву. Заказав машину, водители смогут забрать ее в одном районе города, а по окончании использования (включая междугородние поездки) вернуть – в другом.

Бронирование будет осуществляться с помощью специального приложения для смартфона или посредством телефонного обращения в центр обслуживания клиентов.

Старт проекта намечен на октябрь-ноябрь 2017 года.

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