Муниципалитет Тель-Авива представил сервис поминутной аренды автомобилей

Тель-авивский муниципалитет представил сервис совместного пользования автомобилями, получивший название "Ото-Тель".

В рамках проекта, который мэрия запустит совместно с компанией Car2Go, в поминутную аренду будут сдаваться 260 автомобилей. Пользоваться ими смогут обладатели специального абонемента стоимостью 50 шекелей в месяц. Планируется, что цена аренды будет примерно на 40% ниже стоимости пользования такси.

В проекте будут использоваться компактные модели с низким уровнем вредных выбросов в атмосферу.

Муниципалитет предоставит под новый сервис каршеринга 520 парковочных мест по всему Тель-Авиву. Заказав машину, водители смогут забрать ее в одном районе города, а по окончании использования (включая междугородние поездки) вернуть – в другом.

Бронирование будет осуществляться с помощью специального приложения для смартфона или посредством телефонного обращения в центр обслуживания клиентов.

Старт проекта намечен на октябрь-ноябрь 2017 года.