Минтранс объявил о реформе в сфере услуг, связанных с оформлением документов

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац представил 20 июля обширную реформу в сфере услуг, связанных с оформлением документов для водителей и регистрацией транспортных средств. Задача программы - сокращение очередей в офисах Управления регистрации автотранспорта, а также упрощение процедуры получения документов, необходимых для водителей и владельцев транспортных средств.

Планируется продлить срок действия водительских удостоверений, расширить перечень услуг, предоставляемых посредством интернета. Ожидается также переезд офисов Управления в более современные и просторные здания. Целый ряд мер, предусмотренный в рамках реформы, значительно упростит процедуру регистрации транспортных средств и оформления документов, необходимых водителям. Все это должно повысить уровень обслуживания граждан.

Министр транспорта Исраэль Кац назвал это одной из наиболее крупномасштабных реформ, когда-либо проводимых в сфере регистрации автотранспорта в Израиле, которая учитывает реальные нужды водителей. "Благодаря реформе планируется значительно сократить время ожидания, сэкономить огромному числу граждан время и деньги. Во многих случаях даже не возникнет необходимости приезжать в офисы Управления", - отметил глава транспортного ведомства.

Основные пункты реформы:



Продление срока действия водительского удостоверения до достижения водителем возраста 70 лет. Министр Исраэль Кац принял решение продлить срок действия водительских удостоверений, которые выдаются на управление частным автомобилем и мотоциклом. Срок действия документа будет истекать, когда водителю исполнится 70 лет. То есть, не будет необходимости получать новый документ раз в 10 лет, как это принято сегодня. Водителям, которым исполнится 70, необходимо будет оформлять новые права раз в 5 лет, и так до 80-летнего возраста. Далее - раз в 2 года, как это заведено и сегодня.

Подобный порядок существует во многих европейских странах. Бессрочные водительские удостоверения выдаются в Германии, Франции и Бельгии. В Великобритании, Дании и Финляндии такой документ действителен до 70-летия водителя.

Расширение спектра услуг, которые предоставляются водителям в почтовых отделениях страны. Сегодня в 700 почтовых отделениях Израиля ("Доар Исраэль") можно получить новые водительские права. Это актуально для тех водителей, срок действия водительского удостоверения которых истек, а новый документ, отправленный на почтовый адрес, не дошел до адресата, а также для тех, чье водительское удостоверение было утеряно, украдено или повреждено. С 1 сентября 2017 года в почтовых отделениях страны также можно будет получить лицензию на владение транспортным средством, выполняющий также функции техпаспорта ("ришайон рехев"), и оплатить годовую пошлину наличными или посредством кредитной карты.

Минтранс удвоит количество компьютеризированных автоматов (ришьемат) , с помощью которых можно за считанные секунды получить дубликат водительских прав и техпаспорта автомобиля, а также оплатить за их продление или получение(для этого нужна кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта). Кроме того, здесь можно получить распечатку с перечнем предыдущих владельцев транспортного средства (обычно необходима при покупке - продаже автомобиля). Как известно, автоматы расположены в десятках филиалах сети "Супер-Фарм" по всей стране и в некоторых торговых центрах. До конца этого года планируется установить еще 50 таких технических пунктов. Таким, образом, число автоматизированных стоек по всей стране достигнет почти 100.

Электронная очередь, или предварительный заказ очереди на прием. В рамках реформы будет предоставлена возможность заранее заказывать очередь на прием в Управление регистрации автотранспорта. Запись будет осуществляться посредством интернет-сайта или сотового телефона. Для тех, кто заказал очередь заранее, время ожидания составит не более 15 минут. Запись возможна в отделениях Управления в Хайфе, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Ашкелоне. В остальных филиалах услуга будет доступна в ближайшие месяцы. Перевод офисов Управления регистрации автотранспорта в новые здания. В рамках реформы 12 филиалов Управления будут переведены в более современные и более просторные здания. До ближайших праздников откроются четыре новых филиала: в Иерусалиме (центральный), Бейт-Шемеше, Ашдоде и Натании. В ближайшие месяцы 7 филиалов в следующих населенных пунктах будут переведены в другие здания: Иерусалим (окружной филиал), Рамат-Ган, Реховот или Ришон ле-Цион, Хайфа, Кармиэль и Кирьят-Шмона. В следующем месяце планируется открыть после капитального ремонта офисы управления в Холоне, где значительно улучшены условия приема и обслуживания граждан.

Продление часов приема посетителей в офисах управления. Во всех филиалах будут увеличены часы часы приема посетителей. Прием граждан будет осуществляться также и в послеобеденные часы. Будет расширено число сотрудников, ведущих прием граждан.

Замена иностранных водительских прав на израильские. Процедура подтверждения водительских прав для репатриантов и граждан со статусом "тошав хозэр" (израильтянин, вернувшийся из-за границы), будет значительно упрощена. Эти категории граждан смогут получить израильские водительские права на управление автомобилем или мотоциклом, - теперь им не придется сдавать практический экзамен вождения ("тест"). Условием для этого станет наличие водительского удостоверения, которое было действительно в стране исхода как минимум 5 лет. Срок действия водительских удостоверений иностранных работников будет продлен до 5 лет, в соответствии со сроком действия визы на проживание в Израиле.

Водители смогут проходить медицинские проверки не только в МАРБАД (Медицинском институте по безопасности дорожного движения). Минтранс опубликовал тендер на осуществление медицинских проверок для водителей тяжелого и общественного транспорта, которые им необходимо пройти в рамках заявки на получение лицензии на управление этими видами транспортных средств. Это должно сократить время ожидания с шести месяцев до трех недель.

Только в 2016 году Минтранс выполнил около 8 миллионов действий\процедур по регистрации автотранспорта, оформлению и выдаче документов. В 2016 году филиалы Управления приняли 1 миллион 320 тысяч водителей, которые в среднем произвели 2,77 миллиона тех или иных процедур, связанных с регистрацией транспортных средств или оформлением документов – вдвое больше, чем в 2015 году. Телефонный справочный центр Минтранса (тел. *5678) принял 1,8 миллиона обращений, еще около одного миллиона действий было произведено с помощью компьютеризированных автоматов (на 40% больше, чем в 2015).