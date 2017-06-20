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"Ракевет Исраэль" увеличит на 10% количество привокзальных парковок

время публикации: 08:26 | последнее обновление: 08:26 блог версия для печати фото
"Ракевет Исраэль" увеличит на 10% количество привокзальных парковок

Израильская железнодорожная компания намерена в ближайшее время увеличить количество парковочных мест на привокзальных парковках, построив новые парковки в Ашдоде, Хадере, Бейт-Шемеше и Атлите.

В общей сложности планируется добавить 1.260 парковочных мест, увеличив количество привокзальных парковочных мест в стране на 10%.

Еще до конца текущего года будут добавлены 120 парковок в Ашдоде и 100 парковок в Атлите. В 2018 году будут добавлены 930 мест парковки в Хадере и 110 мест в Бейт-Шемеше, сообщает The Marker.

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