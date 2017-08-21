Новый родстер Audi R8 Spyder предлагается израильтянам по цене 1,63 млн шекелей

Компания "Чемпион Моторс", импортер автомобилей производства концерна Volkswagen, начала продажу на израильском рынке нового родстера Audi R8 Spyder, сообщает Walla News.

Спорткар оснащен атмосферным двигателем V10 объемом 5,2 литра и мощностью 540 л.с., агрегатированным с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, и системой полного привода. Такой же двигатель используется в моделях итальянской компании Lamborghini.

Разгон от 0 до 100 км/ч Audi R8 Spyder осуществляет за 3,5 секунды. Максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Расход топлива, по данным производителя, составляет 12,5 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.

Цена Audi R8 Spyder 2017 модельного года составляет 1,63 млн шекелей.

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