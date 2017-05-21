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Автомобили

"Рейтинг" главных дорожных пробок Израиля от The Marker

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 16:25 блог версия для печати фото
"Рейтинг" главных дорожных пробок Израиля от The Marker
"Рейтинг" главных дорожных пробок Израиля от The Marker
"Рейтинг" главных дорожных пробок Израиля от The Marker

Накануне транспортной конференции, которая состоится в Ашдоде в понедельник, 22 мая, редакция The Marker составила карту 10 самых загруженных шоссе Израиля, на которых чаще всего возникают заторы.

В публикации указывается, что для составления "рейтинга красных шоссе" использовались данные статистического бюро, министерство транспорта, а также социального навигатора Waze.

На шоссе № 5 пробки чаще всего возникают на участке протяженностью 4,8 километра между развязками Яркон и Мораша. С 8:00 утра до 9:00 средняя скорость движения потока автомобилей не превышает 14 км/ч.

На Прибрежном шоссе от водителей требуется терпение на 12-километровом участке между перекрестками Полег и Кфар-Шмарьягу, на котором пробки возникают в течение всего дня. В утренние часы средняя скорость потока не превышает 14 км/ч.

С 8:00 до 9:00 на шоссе № 1 средняя скорость потока автомобилей не превышает 14 км/ч на 5-километровом участке между развязками Ганот и Кибуц Галуйот.

На шоссе Яалон на 3,5-километровом участке между развязкой "Вольфсон" и Кибуц Галуйот средняя скорость потока автомобилей не превышает 12 км/ч.

В список газеты The Marker включены 65-е и 75-е шоссе, где пробки возникают на участке протяженностью 6,1 километра между перекрестками Тишбей и А-Эмаким.

На шоссе № 4 в утренние часы поток автомобилей движется со скоростью 22 км/ч на участке протяженностью 5,5 километра между перекрестками Ганот и Бар-Илан.

С началом строительства легкого трамвая в Тель-Авиве "встал" транспорт на 4,7-километровом участке на улице Жаботински.

На 438-м шоссе в утренние часы транспорт движется со скоростью 50 км/ч на 1,7-километровом участке от развязки Эйн а-Коре и до Ришоним.

В утренние часы на участке протяженностью 5,9-километра между Бейт-Даган и Холоном на шоссе № 44 скорость потока машин не превышает 18 км/ч.

На 57-м шоссе на участке протяженностью 3,5 километра между Бейт-Лидом и Нетанией скорость потока в утренние часы не превышает 23 км/ч.



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