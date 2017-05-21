"Рейтинг" главных дорожных пробок Израиля от The Marker

Накануне транспортной конференции, которая состоится в Ашдоде в понедельник, 22 мая, редакция The Marker составила карту 10 самых загруженных шоссе Израиля, на которых чаще всего возникают заторы.

В публикации указывается, что для составления "рейтинга красных шоссе" использовались данные статистического бюро, министерство транспорта, а также социального навигатора Waze.

На шоссе № 5 пробки чаще всего возникают на участке протяженностью 4,8 километра между развязками Яркон и Мораша. С 8:00 утра до 9:00 средняя скорость движения потока автомобилей не превышает 14 км/ч.

На Прибрежном шоссе от водителей требуется терпение на 12-километровом участке между перекрестками Полег и Кфар-Шмарьягу, на котором пробки возникают в течение всего дня. В утренние часы средняя скорость потока не превышает 14 км/ч.

С 8:00 до 9:00 на шоссе № 1 средняя скорость потока автомобилей не превышает 14 км/ч на 5-километровом участке между развязками Ганот и Кибуц Галуйот.

На шоссе Яалон на 3,5-километровом участке между развязкой "Вольфсон" и Кибуц Галуйот средняя скорость потока автомобилей не превышает 12 км/ч.

В список газеты The Marker включены 65-е и 75-е шоссе, где пробки возникают на участке протяженностью 6,1 километра между перекрестками Тишбей и А-Эмаким.

На шоссе № 4 в утренние часы поток автомобилей движется со скоростью 22 км/ч на участке протяженностью 5,5 километра между перекрестками Ганот и Бар-Илан.

С началом строительства легкого трамвая в Тель-Авиве "встал" транспорт на 4,7-километровом участке на улице Жаботински.

На 438-м шоссе в утренние часы транспорт движется со скоростью 50 км/ч на 1,7-километровом участке от развязки Эйн а-Коре и до Ришоним.

В утренние часы на участке протяженностью 5,9-километра между Бейт-Даган и Холоном на шоссе № 44 скорость потока машин не превышает 18 км/ч.

На 57-м шоссе на участке протяженностью 3,5 километра между Бейт-Лидом и Нетанией скорость потока в утренние часы не превышает 23 км/ч.





