Угонщиков Lamborghini задержали после того, как суперкар сломался и загорелся на трассе

В США два преступника, которые угнали суперкар Lamborghini, были задержаны после того, как автомобиль вскоре после кражи вышел из строя и загорелся, сообщает телеканал CBS.

Угонщики похитили Lamborghini с парковки в Далласе (штат Техас). Получив сообщение о краже, полиция приступила к поискам. Вскоре полицейский вертолет обнаружил угнанный Lamborghini на автомагистрали Interstate 45.

Когда правоохранители догнали на машинах украденный суперкар, он уже был обездвижен. Наблюдение с воздуха показало, что в какой-то момент автомобиль без видимых причин остановился посреди дороги, после чего загорелся, пишет Motor.ru.

Преступниками оказались мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Они были помещены под стражу.

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