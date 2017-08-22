22 августа 2017 г.
последняя новость: 20:42
Взлетает, как Arketa
Названы сроки коллапса
Триумф советчины
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:08 Угонщиков Lamborghini задержали после того, как суперкар сломался и загорелся на трассе
04:24 Новый родстер Audi R8 Spyder предлагается израильтянам по цене 1,63 млн шекелей
19:17 В Израиле началась продажа хэтчбека Kia Rio нового поколения
14:32 Со следующей недели водители могут получить дополнительные услуги в почтовых отделениях
12:27 Водительские права для новых репатриантов за один день. Как это делается?
13:19 Названы самые непопулярные автомобили у российских угонщиков
20:13 Для новых репатриантов упрощена процедура подтверждения водительских прав
00:16 В Израиль прибыла спортивная версия хэтчбека Renault Clio
07:07 Проблемы израильских автомобилистов за границей. Причины и советы
10:30 Mobileye создаст парк из 100 автономных автомобилей для тестирования в США и Израиле
Автомобили

Угонщиков Lamborghini задержали после того, как суперкар сломался и загорелся на трассе

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 20:10 блог версия для печати фото
Угонщиков Lamborghini задержали после того, как суперкар сломался и загорелся на трассе

В США два преступника, которые угнали суперкар Lamborghini, были задержаны после того, как автомобиль вскоре после кражи вышел из строя и загорелся, сообщает телеканал CBS.

Угонщики похитили Lamborghini с парковки в Далласе (штат Техас). Получив сообщение о краже, полиция приступила к поискам. Вскоре полицейский вертолет обнаружил угнанный Lamborghini на автомагистрали Interstate 45.

Когда правоохранители догнали на машинах украденный суперкар, он уже был обездвижен. Наблюдение с воздуха показало, что в какой-то момент автомобиль без видимых причин остановился посреди дороги, после чего загорелся, пишет Motor.ru.

Преступниками оказались мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Они были помещены под стражу.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 14 августа 2017 г.
Названы самые непопулярные автомобили у российских угонщиков
// NEWSru.co.il // Автомобили // 8 августа 2017 г.
В США медведь "угнал" автомобиль
// NEWSru.co.il // Автомобили // 20 апреля 2017 г.
В США 12-летняя девочка остановила угонщика с помощью "автомата"
// NEWSru.co.il // Автомобили // 4 января 2017 г.
Компания "Итуран": в Израиле резко выросло количество угонов автомобилей
// NEWSru.co.il // Автомобили // 23 декабря 2016 г.
В Москве угонщики иномарки, пытаясь скрыться от полиции, совершили девять ДТП







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 22 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017