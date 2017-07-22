Компания Audi объявила об отзыве 850 тысяч автомобилей по всему миру

Германский автопроизводитель Audi, входящий в состав концерна Volkswagen, в пятницу, 21 июля, объявил об отзыве около 850 тысяч дизельных автомобилей по всему миру.

"Audi предлагает своим клиентам в Европе и на других рынках (помимо США и Канады) программу по переоборудованию автомобилей с моторами, отвечающими экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6". В общей сложности до 850 тысяч машин по всему миру с шести- и восьмицилиндровыми турбомоторами получат обновление программного обеспечения, – цитирует ТАСС пресс-релиз компании.

Как отметили в Audi, "перепрошивка" призвана повысить экологичность автомобилей "в условиях реальной эксплуатации". Обновление программного обеспечения разрабатывалось в сотрудничестве с контролирующими органами Германии.

Напомним, в начале июня министр транспорта Германии Александер Добриндт заявил, что Audi устанавливала на свои автомобили специальное программное обеспечение, которое позволяло изменять данные по выбросам вредных веществ в атмосферу.