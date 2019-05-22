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Автомобили

Новая реформа автострахования позволит покрывать незначительный ущерб

время публикации: 07:03 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото
Новая реформа автострахования позволит покрывать незначительный ущерб
Новая реформа автострахования позволит покрывать незначительный ущерб
Новая реформа автострахования позволит покрывать незначительный ущерб

Управления рынка капитала, страхования и пенсионных накоплений опубликовало во вторник, 22 мая, новые инструкции, призванные сократить стоимость имущественных страховых полисов на рынке автомобильного страхования (всеобъемлющий полис и полис покрытия ущерба третьей стороне) для потребителей.

Кроме того, новые инструкции изменяют взаимоотношения между страховыми компаниями, оценщиками и авторемонтными мастерскими, и позволяют страховым компаниям предлагать клиентам новые виды страховок.

В частности, станут доступны полисы покрытия ремонта незначительного ущерба без регистрации иска и, соответственно, без роста стоимости страховки. Также компании смогут предлагать бюджетные полисы.

Реформа отменяет списки оценщиков, с которыми страховые компании заключают договора, и делает выбор оценщика случайным. Кроме того, страховые компании обязаны будут уведомлять клиента о финансовых последствиях подачи иска по полису (изменение стоимости страховки в дальнейшем).

Автомастерские, имеющие соглашения со страховыми компаниями, будут ранжироваться в соответствии с оценкой, полученной от клиентов, и информация об их рейтинге будет публичной.



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