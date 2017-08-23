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Автомобили

Гибридный кроссовер Audi Q7 e-tron поступает в продажу на израильском рынке

время публикации: 04:44 | последнее обновление: 04:47 блог версия для печати фото
Гибридный кроссовер Audi Q7 e-tron поступает в продажу на израильском рынке

Компания "Чемпион Моторс", импортирующая в Израиль автомобили производства концерна Volkswagen, приступает к продаже на местном рынке гибридной версии кроссовера Audi Q7 с возможностью подзарядки батарей от электросети – Audi Q7 e-tron.

В данной модификации флагманский кроссовер германской марки оснащен турбодизельным двигателем объемом 3,0 литра и электромотором суммарной мощностью 374 л.с.. Крутящий момент передается на все четыре колеса с помощью восьмиступенчатой автоматической коробки передач.

На разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю требуется 6,2 секунды. Максимальная скорость – 230 км/ч. Средний расход топлива, по данным производителя, составляет 1,9 литра на 100 км пробега в смешанном цикле.

Дальность пробега исключительно на электрической тяге достигает 56 км. Зарядка батарей от специальной розетки, которая будет устанавливаться по месту жительства покупателей бесплатно, занимает примерно два с половиной часа.

Модель оснащена рядом систем активной безопасности, помогающих предотвращать аварийные ситуации.

Как сообщает Walla News, цена Audi Q7 e-tron в базовой комплектации – 540 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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