Русскоязычные автовладельцы рулят с UberNIGHT: способ заработка для водителей

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"Убер найт" (UberNIGHT) это аппликация для мобильных телефонов (на иврите и по-русски) для связи водителей с потенциальными пассажирами.

Международная компания Uber, успешно работающая уже более чем в 600 городах мира на разных языках, в том числе на русском и иврите, предлагает разнообразные транспортные решения. Uber известен главным образом благодаря революции в области карпулинга, он связывает водителей-частников с потенциальными пассажирами. Сервис можно заказать посредством аппликации на мобильном телефоне. В Израиле UberNIGHT работает в Гуш Дане все дни недели с 19:00 часов вечера до 2:00 ночи.

После почти года нашей деятельности мы отправились в гости к нашим водителям и попросили поделиться впечатлениями.

Алекс Шварцман, русскоязычный водитель UberNIGHT, рассказал нашему корреспонденту, что не мыслит свою жизнь без автомобиля. "Машина для меня – это свобода. В любой момент, когда тебе удобно, можешь прыгнуть за руль и быстро доехать, куда потребуется", – считает он.

Он получил водительские права едва ему исполнилось 18. Еще со школы бредил своей собственной машиной, но приходилось брать родительскую чтобы поехать отдохнуть и развлечься с друзьями, на море...

"Самая обычная история, – рассказывает он. – Сразу после армии я пошел работать официантом, чтобы поскорее купить свой автомобиль. Набрал ссуд, как водится. Потом поступил в университет, переехал в общежитие. Конечно, родители помогают. А машину нужно содержать. Не говоря уже о бензине. Цены кусаются".

По этой причине Алекс Шварцман присоединился к аппликации UberNIGHT. "Я совмещаю приятное с полезным, с покрытием высоких расходов на содержание автомобиля, – с улыбкой говорит он. – Для меня это даже не работа, а, скорее, хобби. За рулем я отдыхаю. Каждый вечер приносит мне встречи с новыми людьми, интересное общение. И покрывает расходы на содержание автомобиля, что немаловажно для студента".

Молодая семья с двумя детьми и ипотекой не могла себе позволить содержать два автомобиля. До появления аппликации UberNIGHT.

Молодая семья Орит и Сергей решили купить вторую машину. Одной для их семьи оказалось недостаточно. Каждый день им приходилось решать, кто сегодня будет на колесах, а кто будет добираться на работу общественным транспортом.

"Не забудьте еще, тот из нас, кто получал машину, должен был сначала младшего в садик завезти, а потом старшего в школу. Кончено, день через день мы ссорились из-за права сесть за руль, – рассказывает Орит. – Вторая машина стала просто насущной необходимостью. Но для молодой семьи с двумя детьми и ипотекой две машины — это очень тяжелое бремя. Дороговизна жизни растет, а зарплата не увеличивается".

"Когда я услышал впервые про "Убер найт", то понял, что это наш шанс. На семейном совете я вызвался поездить. Жене казалось, что я буду сильно уставать, но для меня гораздо хуже и утомительней утром два часа добираться на работу на автобусе. Кроме того, тебя никто не заставляет каждый вечер ездить. Допустим, сегодня ты устал – сиди себе дома, смотри телек. Ты просто не включаешь "Убер", – говорит Сергей. – Сегодня мы вполне счастливая семья. Утром разъезжаемся, я по дороге проезжаю мимо школы, Орит завозит младшего в садик, ей это вообще по дороге. Вечером я выезжаю беру одну-две поездки, пока жена занимается домашним хозяйством. "Убер" – это просто чудо. Прекрасная возможность для молодой семьи".

Если бы не UberNIGHT паре пенсионеров из Ришона пришлось бы расстаться со своим автомобилем.

Владимир Шиманович вышел на пенсию полтора года назад. "Для нашей семьи это был финансовый крах. Мои доходы в один момент уменьшились вдвое. Я, слава Богу, здоров, полон сил, мог бы работать еще много лет. Но государство говорит мне – "Хватит." Пенсия, конечно, маленькая, как и у большинства репатриантов 90-х. Ну, и пособие по старости, конечно. Когда через пару лет жена тоже выйдет на пенсию, наше положение еще ухудшится. А подработку в таком возрасте найти нелегко", – признается он.

Супруга предложила Владимиру продать машину. "Обойдемся, – сказала она. – Есть автобусы и поезда. В крайнем случае, всегда можно взять такси". Но Владимир не сдавался.

"Не мог я без колес. – объясняет он. – Это все равно что списать себя в утиль. Я решил найти подработку во что бы то ни стало, но ничего не подворачивалось. Пока сосед не рассказал мне об UberNIGHT. Теперь меня уже не мучают проблемы где взять деньги, чтобы оплатить тест и страховку, и обслуживание автомобиля. И на заправках заливаю всегда полный бак. И ощущение прекрасное, и чувствую я себя при деле, востребованным".

У вас тоже есть машина и свободное время по вечерам? Присоединитесь к израильскому сообществу водителей UberNIGHT и вы покроете свои расходы на автомобиль.

Можно присоединиться к сервису UberNIGHT на очень простых условиях: водители UberNIGHT должны быть старше 21 года, иметь действительные водительские права и водительский стаж не менее двух лет. Автомобиль должен быть четырехдверным, в хорошем состоянии, не старше 2007 года выпуска. Водитель должен представить регистрационные документы на автомобиль ("ришайон-рехев") и страховку.

Если вы и ваш автомобиль соответствуете этим критериям, если вы готовы подвозить других людей в свободное и удобное для вас вечернее время, зарегистрируйтесь на сайте Uber по этой cсылке: t.uber.com/drive-tlv. После регистрации вы получите приглашение на собеседование в офисе компании "Убер" в Тель-Авиве (WeWork, улица Дубнов, 7, Тель-Авив).

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