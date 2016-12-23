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Автомобили

В Москве угонщики иномарки, пытаясь скрыться от полиции, совершили девять ДТП

время публикации: 01:00 | последнее обновление: 01:04 блог версия для печати фото
В Москве угонщики иномарки, пытаясь скрыться от полиции, совершили девять ДТП

В Москве задержаны двое подозреваемых в угоне автомобиля, которые, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, совершили девять ДТП.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское города Москвы задержали подозреваемых в краже иномарки. Скрываясь от полицейских на похищенном авто, злоумышленники совершили девять аварий", – сообщает в четверг, 22 декабря, УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве.

Как передает РИА Новости, в полицию обратился молодой человек и сообщил, что у него пропал автомобиль марки Mazda, который был припаркован возле одного из домов на Челябинской улице.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшую машину на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Водитель "Мазды" совершил девять дорожно-транспортных происшествий, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Однако вскоре был задержан вместе с пассажиром", – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

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