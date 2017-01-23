В США продан уникальный Mercedes, вывезенный после войны из Германии советскими дипломатами

Уникальный автомобиль Mercedes-Benz 540К Special Roadster, вывезенный из СССР 50 лет назад, продан на аукционе Sotheby's в США за 6,6 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Представители аукционного дома Sotheby's отмечают, что было произведено не более 25 таких двухместных автомобилей со съемной крышей.

Выставленная на продажу модель была изготовлена в 1939 году. После окончания Второй мировой войны автомобиль попал к советским дипломатам, а затем был перевезен в Москву, где его приобрел известный коллекционер и реставратор Артур Лештин, совершивший позже на раритетном Mercedes поездку в Крым.

Затем автомобиль была продан шведскому переводчику Альфу Йоханссону, который в 1967 году выехал на нем в Швецию.

Автомобили Mercedes серии 540К впервые были представлены в 1936 году и считаются одной из вершин немецкой довоенной автомобильной промышленности.