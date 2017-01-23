23 января 2017 г.
последняя новость: 13:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:33 В США продан уникальный Mercedes, вывезенный после войны из Германии советскими дипломатами
20:03 Муниципалитет Тель-Авива представил сервис поминутной аренды автомобилей
05:19 Суперкар Aston Martin DB11 поступил в продажу в Израиле. Цена – 2 млн шекелей
17:46 Самые популярные марки автомобилей в странах Евросоюза в 2016 году. Рейтинг
15:16 Существенно повышены штрафы для водителей и велосипедистов
18:22 Впервые в истории российского авторынка бестселлером года стала иномарка
06:27 Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году. ТОП-10
18:10 "Дизельгейт": минюст США предъявил обвинения шести топ-менеджерам Volkswagen
13:39 В Детройте названы победители конкурса "Североамериканский автомобиль года"
12:25 ЦАХАЛ полностью сменит парк грузовиков, выпускавшихся с начала 1950-х годов
Автомобили

В США продан уникальный Mercedes, вывезенный после войны из Германии советскими дипломатами

время публикации: 13:33 | последнее обновление: 13:33 блог версия для печати фото
Mercedes-Benz 540К Special Roadster - "родной брат" автомобиля, проданного в январе 2017 года

Уникальный автомобиль Mercedes-Benz 540К Special Roadster, вывезенный из СССР 50 лет назад, продан на аукционе Sotheby's в США за 6,6 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Представители аукционного дома Sotheby's отмечают, что было произведено не более 25 таких двухместных автомобилей со съемной крышей.

Выставленная на продажу модель была изготовлена в 1939 году. После окончания Второй мировой войны автомобиль попал к советским дипломатам, а затем был перевезен в Москву, где его приобрел известный коллекционер и реставратор Артур Лештин, совершивший позже на раритетном Mercedes поездку в Крым.

Затем автомобиль была продан шведскому переводчику Альфу Йоханссону, который в 1967 году выехал на нем в Швецию.

Автомобили Mercedes серии 540К впервые были представлены в 1936 году и считаются одной из вершин немецкой довоенной автомобильной промышленности.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 19 августа 2015 г.
Самая дорогая коллекция автомобилей в мире продана за $67 млн







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017