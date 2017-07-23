Самые популярные модели автомобилей в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых автомобилей на европейском рынке по итогам первых двух кварталов 2017 года.

Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf. В январе-июне европейские автодилеры реализовали 279.370 автомобилей этой модели, что на 11,4% меньше, чем годом ранее.

Второе место в списке досталась еще одной модели бренда Volkswagen – Polo (205.213; +1,1%). На третьем месте компактный хэтчбек Renault Clio с 195.903 проданными машинами (+7,5%).

Самые продаваемые автомобили в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10

1. Volkswagen Golf (279.370; -11,4%)

2. Volkswagen Polo (205.213; +1,1%)

3. Renault Clio (195.903; +7,5%)

4. Ford Fiesta (165.465; +0,4%)

5. Nissan Qashqai (153.704; +7,9%)

6. Opel Corsa (141.857; -7,6%)

7. Peugeot 208 (137.274; -1,9%)

8. Volkswagen Tiguan (136.279; +68,2%)

9. Ford Focus (135.963; +4,7%)

10. Skoda Octavia (135.389; -3,0%)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле