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Автомобили

Самые популярные модели автомобилей в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати фото

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых автомобилей на европейском рынке по итогам первых двух кварталов 2017 года.

Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf. В январе-июне европейские автодилеры реализовали 279.370 автомобилей этой модели, что на 11,4% меньше, чем годом ранее.

Второе место в списке досталась еще одной модели бренда Volkswagen – Polo (205.213; +1,1%). На третьем месте компактный хэтчбек Renault Clio с 195.903 проданными машинами (+7,5%).

Самые продаваемые автомобили в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10

1. Volkswagen Golf (279.370; -11,4%)

2. Volkswagen Polo (205.213; +1,1%)

3. Renault Clio (195.903; +7,5%)

4. Ford Fiesta (165.465; +0,4%)

5. Nissan Qashqai (153.704; +7,9%)

6. Opel Corsa (141.857; -7,6%)

7. Peugeot 208 (137.274; -1,9%)

8. Volkswagen Tiguan (136.279; +68,2%)

9. Ford Focus (135.963; +4,7%)

10. Skoda Octavia (135.389; -3,0%)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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