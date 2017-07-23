Самые популярные модели автомобилей в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых автомобилей на европейском рынке по итогам первых двух кварталов 2017 года.
Лидером рейтинга стал Volkswagen Golf. В январе-июне европейские автодилеры реализовали 279.370 автомобилей этой модели, что на 11,4% меньше, чем годом ранее.
Второе место в списке досталась еще одной модели бренда Volkswagen – Polo (205.213; +1,1%). На третьем месте компактный хэтчбек Renault Clio с 195.903 проданными машинами (+7,5%).
Самые продаваемые автомобили в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10
1. Volkswagen Golf (279.370; -11,4%)
2. Volkswagen Polo (205.213; +1,1%)
3. Renault Clio (195.903; +7,5%)
4. Ford Fiesta (165.465; +0,4%)
5. Nissan Qashqai (153.704; +7,9%)
6. Opel Corsa (141.857; -7,6%)
7. Peugeot 208 (137.274; -1,9%)
8. Volkswagen Tiguan (136.279; +68,2%)
9. Ford Focus (135.963; +4,7%)
10. Skoda Octavia (135.389; -3,0%)