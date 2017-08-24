Беларусь будет производить собственные электромобили. Представлен прототип. ВИДЕО

Национальная академия наук Беларуси (НАН) представила прототип первого белорусского электромобиля. Презентация прошла на полигоне Объединенного института машиностроения НАН, сообщает Belta.by.

Экспериментальный образец построен на базе серийного седана GeelySC7 местной сборки. Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только батарея, она российского производства.

По словам генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Сергея Поддубко, электрокар спроектирован под городские условия: "Мощность двигателя – 60 кВт, это где-то 80 л.с. Этого вполне достаточно для работы в городе. Максимальная скорость, которую мы испытывали на этом полигоне, – 110 км/ч. Время разгона до 100 км/ч мы пока до конца не определили – мы жалеем автомобиль, поэтому поставили электронную систему защиты. Мы постепенно наращиваем его возможности, со временем все характеристики выявим и, если надо, подкорректируем".

Аккумулятор электромобиля можно заряжать как от обычной электрической розетки, так и от специального зарядного устройства. Зарядка занимает либо 6 часов (от источника питания в 220 вольт), либо 3—4 часа (380 вольт).

Дальность пробега без необходимости подзарядки батареи составляет порядка 150 км, пишет Onliner.by.

"Сейчас прорабатываются варианты, где можно организовать серийное производство. Рассматривается возможность организации конвейерного цеха на базе НАН, БелАЗ предлагает организовать производство у них, "Белкоммунмаш" – у них. Надо посчитать, где это будет выгодно. Но то, что белорусский электромобиль будет, – однозначно", – цитирует издание представителей НАН.