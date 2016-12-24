Корпорация Google назвала самые популярные марки автомобилей у интернет-пользователей

Интернет-поисковик Google назвал самые популярные марки автомобилей у жителей США, который основывается на количестве поисковых запросов в 2016 году.

В текущем году американцы чаще других искали в Google информацию об автомобилях Honda. В основном, пользователей интересовали новинки японского автопроизводителя – Civic, CR-V и Pilot.

Далее следует марка Mercedes-Benz – в первую очередь, благодаря новым C-Class, E-Class и Maybach.

Третье место досталась Tesla. Основная часть запросов пришлась на весну, когда американская компания, производящая электромобили, представила новую модель – Model 3.

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