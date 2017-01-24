Для Арнольда Шварценеггера построили электрический Mercedes-Benz G-Class. ВИДЕО

Австрийская компания Kreisel построила по заказу знаменитого актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера полностью электрический вседорожник Mercedes-Benz G-Class.
Автомобиль оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 490 л.с. и двумя блоками батарей весом 510 кг и емкостью 80 киловатт-часов, обеспечивающими запас хода без необходимости подзарядки свыше 300 км, сообщает Motor.ru.
Разгон от 0 до 100 км/ч новый электромобиль Шварценеггера осуществляет за 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 183 км/ч.