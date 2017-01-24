24 января 2017 г.
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Автомобили

Для Арнольда Шварценеггера построили электрический Mercedes-Benz G-Class. ВИДЕО

время публикации: 04:52 | последнее обновление: 05:04 блог версия для печати фото
Арнольд Шварценеггер

Австрийская компания Kreisel построила по заказу знаменитого актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера полностью электрический вседорожник Mercedes-Benz G-Class.

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 490 л.с. и двумя блоками батарей весом 510 кг и емкостью 80 киловатт-часов, обеспечивающими запас хода без необходимости подзарядки свыше 300 км, сообщает Motor.ru.

Разгон от 0 до 100 км/ч новый электромобиль Шварценеггера осуществляет за 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 183 км/ч.

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