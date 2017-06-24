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Автомобили

Объявлены победители конкурса "Международный двигатель года 2017"

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:39 блог версия для печати

Британский журнал Engine Technology International объявил результаты проводимого им ежегодного конкурса "Международный двигатель года".

Жюри в составе 58 специализирующихся на автомобильной тематике журналистов из 31 страны проголосовало за лучшие моторы в 13 категориях.

Победители конкурса "Международный двигатель года 2017"

Категория до 1,0 литра: Ford EcoBoost 999 куб. см., три цилиндра, турбо, 125 л.с. Устанавливается на модели Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Grand C-Max, Mondeo и EcoSport.

Категория от 1,0 литра до 1,4 литра: PSA Peugeot Citroen 1,2 литра, три цилиндра, турбо, 130 л.с. Устанавливается на Peugeot 208 и Citroen C3, а также некоторые более крупные модели.

Категория от 1,4 литра до 1,8 литра: BMW 1,5 литра, три цилиндра, турбо, 228 л.с. Входит в состав гибридной установки спорткара i8.

Категория от 1,8 литра до 2,0 литра: Porsche 2,0 литра, четыре цилиндра, турбо, 300 л.с. Устанавливается на 718 Boxster и 718 Cayman.

Категория от 2,0 литра до 2,5 литра: Audi 2,5 литра, пять цилиндров, турбо, 400 л.с. Устанавливается на RS3 и TT RS.

Категория от 2,5 литра до 3,0 литра: Porsche 3,0 литра, шесть цилиндров, турбо, 370-420 л.с. Устанавливается на модели семейства Carrera.

Категория от 3,0 литра до 4,0 литра: Ferrari 3,9 литра, V8, битурбо, 670 л.с. Устанавливается на 488 GTB и 488 Spider.

Категория свыше 4,0 литра: Ferrari 6,3 литра, V12, атмосферный, 740 л.с. Устанавливается на F12berlinetta.

"Лучшая электрическая силовая установка": Tesla Model S и Model X в версии с двумя электродвигателями (мощностью 510 и 263 л.с.).

"Лучший зеленый двигатель": Tesla Model S и Model X

"Лучший новый двигатель": Honda 3,5 литра, V6, битурбо, 567 л.с. Входит в состав гибридной силовой установки спорткара NSX.

"Лучший спортивный двигатель", "Лучший двигатель года": Ferrari 3,9 литра, V8, битурбо, 670 л.с. Устанавливается на 488 GTB, 488 Spider.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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