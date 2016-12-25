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Автомобили

Китай обогнал США и Европу по продажам электромобилей

время публикации: 04:14 | последнее обновление: 04:22 блог версия для печати фото
Китай обогнал США и Европу по продажам электромобилей

В ноябре 2016 года в Китае были проданы 43,5 тысячи электромобилей, что на 56% превысило уровень продаж ноября минувшего года и стало рекордным показателем.

Доля электрокаров на китайском авторынке достигла 1,4% (в США она составляет 1,1%, в Европе – 1,2%). Как ожидается, к концу года в Китае будет продано более 350 тысяч электрических автомобилей, а их общее число в стране превысит 650 тысяч, тогда как в США их насчитывается 560 тысяч, а во всей Европе – 630 тысяч, передает ТАСС.

В Китае производятся 70 различных моделей электрокаров. Наибольшей популярностью пользуются небольшие и недорогие модели c запасом хода без подзарядки от 150 до 260 км. 95% китайского рынка электромобилей приходится на местных производителей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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