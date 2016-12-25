Мэрия Тель-Авива увеличила штраф за неправильную парковку и эвакуацию автомобиля

В воскресенье, 25 декабря, мэрия Тель-Авива сообщила, что с начала следующего года вырастет размер штрафа за неправильную парковку и эвакуацию автомобиля.

С 1 января водителю, нарушившему правила парковки, и автомобиль которого был эвакуирован, придется заплатить 439 шекелей вместо 427 шекелей.

По данным муниципалитета, в 2016 году резко сократилось число нарушений, связанных с неправильной парковкой. Если в 2015 году было городскими службами было эвакуировано 21.300 автомобилей, то в 2016 году число эвакуированных автомобилей сократилось до 15.991.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2015 году доходы муниципалитета Тель-Авива от взыскания штрафов за неправильную парковку составили 230 миллионов шекелей.