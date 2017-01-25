Mercedes-Benz 190E 1990 года выпуска продан на аукционе в США по цене суперкара

На аукционе в США по цене суперкара продан Mercedes-Benz 190E, произведенный в 1990 году.

На продажу был выставлен редкий в наше время автомобиль Mercedes-Benz 190E 2,5-16 Evolution II. Всего были произведены 502 таких машины. Как сообщает Tvoe-Avto.com, автомобиль купили сразу после объявления лота.

При этом продажа прошла по одной ставке, которую никто из присутствующих не стал перебивать, и в итоге Mercedes Evo II ушел с молотка за 220 тысяч долларов.

Автомобиль оснащен двигателем мощностью 235 л.с. На момент продажи он имел пробег 5 тысяч километров.

Отметим, что в 1990 году в США цена нового Mercedes-Benz 190E 2,5-16 Evolution II составляла 80 тысяч долларов.

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