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Автомобили

Жириновский попросил российское правительство о помощи в починке его "Ё-мобиля"

время публикации: 05:07 | последнее обновление: 05:10 блог версия для печати фото
Жириновский попросил российское правительство о помощи в починке его "Ё-мобиля"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в российское правительство с просьбой помочь в починке его "Ё-мобиля". У гибридного кроссовера, подаренного политику в 2014 году бизнесменом Михаилом Прохоровым, вышла из строя батарея.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс, поручил минпромторгу рассмотреть обращение депутата, сообщает газета "Коммерсант".

"После года бережной эксплуатации возникли проблемы с тяговой батареей автомобиля: он перестал заряжаться. К сожалению, специалистов, способных починить данный автомобиль, найти не удалось. Выяснилось, что тяговая батарея – это не покупной готовый элемент, а модуль, с нуля спроектированный, разработанный и созданный специально для данного автомобиля", – говорится в письме Жириновского, адресованном Рогозину.

По словам лидера ЛДПР, в готовом виде данного модуля нет, а техническую и проектную документацию производитель предоставить ему не смог. Жириновский отмечает, что автомобиль использовался на различных мероприятиях в качестве "символа современного экологичного российского транспорта".

"Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении", – пишет депутат.

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