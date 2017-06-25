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Автомобили

Рейтинг качества новых автомобилей различных марок. Лидируют "корейцы"

время публикации: 05:26 | последнее обновление: 05:30 блог версия для печати фото
Рейтинг качества новых автомобилей различных марок. Лидируют "корейцы"

Авторитетное аналитическое агентство J.D. Power and Associates опубликовало ежегодный рейтинг качества новых автомобилей различных марок, продающихся на американском рынке. Почти все они представлены и в Израиле.

Рейтинг составлен по результатам опроса более 80 тысяч владельцев автомобилей 2017 модельного года. Респонденты сообщили о неисправностях, с которыми они столкнулись в течение первых 90 дней эксплуатации их машин.

Всего в рейтинг вошли 32 автомобильных бренда. Позиция бренда в списке определяется по количеству неполадок на 100 автомобилей. Как отмечается в пресс-релизе агентства, среднее количество неполадок в этом году снизилось на 8% по сравнению с 2016 годом.

Лидером рейтинга стала марка Kia (72 неполадки), которой удалось опередить еще один южнокорейский бренд – Genesis (77). Третья позиция досталась Porsche (78). На последнем месте – Fiat (163).

Рейтинг качества новых автомобилей от J.D. Power and Associates

Kia (72)

Genesis (77)

Porsche (78)

Ford (86)

Ram (86)

BMW (88)

Chevrolet (88)

Hyundai (88)

Lincoln (92)

Nissan (93)

Volkswagen (93)

MINI (94)

Buick (95)

Toyota (95)

Lexus (98)

GMC (99)

Chrysler (102)

Mercedes-Benz (102)

Acura (103)

Cadillac (105)

Honda (105)

Dodge (106)

Infiniti (107)

Jeep (107)

Subaru (113)

Audi (115)

Mazda (125)

Land Rover (131)

Mitsubishi (131)

Volvo (134)

Jaguar (148)

Fiat (163)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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