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Автомобили

Waze не поможет: дорожная полиция начала применять новые мобильные камеры

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 13:12 блог версия для печати фото
Waze не поможет: дорожная полиция начала применять новые мобильные камеры
Waze не поможет: дорожная полиция начала применять новые мобильные камеры
Waze не поможет: дорожная полиция начала применять новые мобильные камеры
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Департамент дорожного движения в полиции Израиля уведомляет о введении в эксплуатацию новых мобильных видеокамер для наблюдения за водителями автотранспорта.

Речь идет о переносных камерах, способных в реальном времени передавать изображение высокой четкости на портативные компьютеры полицейских или добровольных помощников полиции. Эти камеры можно устанавливать на специальных штативах или крепить на придорожных столбах.

Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции, новые камеры позволяют фиксировать действия водителя внутри салона автомобиля – в том числе, такое частое нарушение, как использование мобильного телефона (для разговора без "дибурита", отправки или чтения сообщений) во время вождения.

В настоящее время десятки таких видеокамер установлены на междугородних трассах по всей стране. Особое внимание при этом уделяется участкам, на которых часто происходили аварии.

В ближайшие месяцы полиция планирует начать использовать новые камеры и в городах Израиля.

Особое внимание при работе с новыми камерами будет уделяться таким правонарушениям, как пересечение сплошной разделительной линии, опасный обгон (в том числе обгон справа), отказ предоставить право проезда по левой полосе, "подрезание" других автомобилей, опасный поворот с пересечением разделительной полосы, пользование мобильными телефонами и др.

Популярное среди водителей навигационное приложение Waze не позволит фиксировать эти камеры и предупреждать о них, так как полицейские постоянно будут менять их местоположение.

В полиции заявляют, что цель введения новых технологий состоит в повышении культуры вождения, а не в том, чтобы увеличить число выписываемых штрафов.



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