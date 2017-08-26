"Дизельгейт": бывший инженер Volkswagen приговорен в США к 40 месяцам тюрьмы

Бывший инженер Volkswagen в пятницу, 25 августа, был приговорен судом в Детройте к 40 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч долларов за роль в "дизельгейте".

Как сообщает агентство Bloomberg, 63-летний гражданин Германии Джеймс Лиэнг участвовал в создании системы, предназначенной для фальсификации показателей вредных выбросов в атмосферу. Он стал первым, кто получил приговор по данному делу.

"Лиэнг не был вдохновителем этого ошеломительного мошенничества", но "принимал участие во многих ключевых событиях", отмечается в материалах суда.

По словам адвоката Лиэнга Даниэля Никсона, его подзащитный был первым, кто принял на себя ответственность: "Он стал всемирным лицом этого скандала". Сам Лиэнг отказался говорить на судебном заседании, пишет газета "Ведомости".

Джеймс Лиэнг был руководителем по дизельным технологиям в США. Второй арестованный сотрудник VW, Оливер Шмидт, 4 августа признал себя виновным в заговоре и нарушении закона США о чистом воздухе.

Лиэнг и Шмидт входят в число восьми руководителей Volkswagen, обвиняемых в преступлениях за предполагаемые роли в "дизельгейте". В сентябре 2015 года концерн признался в использовании программного обеспечения для занижения результатов тестов вредных выбросов в атмосферу дизельными двигателями в лабораторных условиях. Фальсификация касалась автомобилей, выпускавшихся под брендами Volkswagen, Audi и Porsche. Позднее в манипуляции данными призналось и руководство принадлежащего VW чешского автоконцерна Skoda.