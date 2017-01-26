Самые продаваемые кроссоверы на мировом рынке в 2016 году. ТОП-10

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых кроссоверов на мировом рынке в 2016 году.

Первое место в списке досталось Honda CR-V, чьи продажи составили 752,67 тыс автомобилей – на 5,8% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров вошли также Toyota RAV4 (723,99 тыс проданных машин; +9,4%) и Hyundai Tuscon (639 тыс; +110%).

Самые продаваемые кроссоверы в мире в 2016 году. ТОП-10

1. Honda CR-V (752,67 тыс; + 5,8%)

2. Toyota RAV4 (723,99 тыс; +9,4%)

3. Hyundai Tuscon (639 тыс; +110%)

4. Haval H6 (580,68 тыс; +55%)

5. Volkswagen Tiguan (519,6 тыс; +2,7%)

6. Kia Sportage (492,67 тыс; + 9,3%)

7. Nissan Qashqai (449,52 тыс; + 25,9%)

8. Nissan X-Trail (412,73 тыс; + 8,0%)

9. Nissan Rogue (373,44 тыс; + 14,2%)

10. Ford Escape (371,13 тыс; -0,4%)

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