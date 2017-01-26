26 января 2017 г.
последняя новость: 07:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:22 Самые продаваемые кроссоверы на мировом рынке в 2016 году. ТОП-10
06:32 Mercedes-Benz 190E 1990 года выпуска продан на аукционе в США по цене суперкара
04:52 Для Арнольда Шварценеггера построили электрический Mercedes-Benz G-Class. ВИДЕО
13:33 В США продан уникальный Mercedes, вывезенный после войны из Германии советскими дипломатами
20:03 Муниципалитет Тель-Авива представил сервис поминутной аренды автомобилей
05:19 Суперкар Aston Martin DB11 поступил в продажу в Израиле. Цена – 2 млн шекелей
17:46 Самые популярные марки автомобилей в странах Евросоюза в 2016 году. Рейтинг
15:16 Существенно повышены штрафы для водителей и велосипедистов
18:22 Впервые в истории российского авторынка бестселлером года стала иномарка
06:27 Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году. ТОП-10
Автомобили

Самые продаваемые кроссоверы на мировом рынке в 2016 году. ТОП-10

время публикации: 06:22 | последнее обновление: 06:27 блог версия для печати фото

Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг самых продаваемых кроссоверов на мировом рынке в 2016 году.

Первое место в списке досталось Honda CR-V, чьи продажи составили 752,67 тыс автомобилей – на 5,8% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров вошли также Toyota RAV4 (723,99 тыс проданных машин; +9,4%) и Hyundai Tuscon (639 тыс; +110%).

Самые продаваемые кроссоверы в мире в 2016 году. ТОП-10

1. Honda CR-V (752,67 тыс; + 5,8%)

2. Toyota RAV4 (723,99 тыс; +9,4%)

3. Hyundai Tuscon (639 тыс; +110%)

4. Haval H6 (580,68 тыс; +55%)

5. Volkswagen Tiguan (519,6 тыс; +2,7%)

6. Kia Sportage (492,67 тыс; + 9,3%)

7. Nissan Qashqai (449,52 тыс; + 25,9%)

8. Nissan X-Trail (412,73 тыс; + 8,0%)

9. Nissan Rogue (373,44 тыс; + 14,2%)

10. Ford Escape (371,13 тыс; -0,4%)

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 17 января 2017 г.
Самые популярные марки автомобилей в странах Евросоюза в 2016 году. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 15 января 2017 г.
Впервые в истории российского авторынка бестселлером года стала иномарка
// NEWSru.co.il // Автомобили // 13 января 2017 г.
Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году. ТОП-10
// NEWSru.co.il // Автомобили // 11 января 2017 г.
В Детройте названы победители конкурса "Североамериканский автомобиль года"
// NEWSru.co.il // Автомобили // 8 января 2017 г.
Ведущие мировые автопроизводители по итогам 2016 года: Volkswagen опередил Toyota. Рейтинг
// NEWSru.co.il // Автомобили // 3 января 2017 г.
Итоги 2016 года на израильском авторынке: лидером продаж впервые стал кроссовер







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 26 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017