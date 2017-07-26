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Toyota создаст электромобиль с батареями нового типа, заряжающимися за несколько минут

время публикации: 05:02 | последнее обновление: 05:10 блог версия для печати фото
Toyota создаст электромобиль с батареями нового типа, заряжающимися за несколько минут

Японский автопроизводитель Toyota разрабатывает электромобиль с аккумуляторами нового типа. Начало продаж модели запланировано на 2022 год, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на японские СМИ.

Автомобиль построят на новой платформе. Его электродвигатель будет получать энергию от твердотельных аккумуляторов, которые смогут полностью заряжаться всего за несколько минут.

На сегодняшний день электрокары оснащаются литий-ионными батареями. Как отмечает Motor.ru, при использовании специальных станций для быстрой подзарядки на некоторых моделях их можно зарядить за 20-30 минут.

В пресс-службе Toyota не предоставили дополнительных подробностей о новой модели, однако подтвердили, что компания после 2020 года планирует начать использование твердотельных батарей.

В начале июня агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники сообщило, что корпорация Toyota Motor продала все принадлежавшие ей акции американской компании Tesla Motors, занимающейся производством электромобилей, и прекратила сотрудничество с ней.

По словам собеседников агентства, Toyota решила отказаться от сотрудничества с Tesla, поскольку имеет собственную программу разработки электромобилей. В частности, в ноябре минувшего года в Toyota было создано специальное подразделение, в задачи которого входит разработка батарей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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