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Автомобили

"Шестисотый" Mercedes-Benz Владимира Путина выставлен на продажу

время публикации: 19:47 | последнее обновление: 19:50 блог версия для печати фото
"Шестисотый" Mercedes-Benz Владимира Путина выставлен на продажу

На германском портале Mobile.de появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz Guard Pullman S600, который, как утверждает продавец, использовался президентом России Владимиром Путиным. Запрашиваемая цена составляет 1,3 миллиона евро.

Как сообщает Motor.ru, бронированный лимузин, произведенный в 1995 году, отвечает классам защиты B6/B7. Это означает, что автомобиль выдерживает обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок. В движение его приводит почти 400-сильный шестилитровый двигатель V12. Пробег – 25 тысяч километров.

Отметим, что в 2017 году в гараж особого назначения должны поступить первые автомобили проекта "Кортеж", в рамках которого будет подготовлен новый лимузин для российского президента.

Известно, что автомобиль будет оснащен 12-цилиндровым двигателем мощностью 860 л.с.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

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