27 июля 2017 г.
последняя новость: 05:02
Израильское дерево покорило Америку
О чем говорить с 90-летними
Ягодные места Виктории Долинской
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:44 Новый хэтчбек Suzuki Swift поступил в продажу в Израиле по цене от 79 тысяч шекелей
05:02 Toyota создаст электромобиль с батареями нового типа, заряжающимися за несколько минут
05:07 Жириновский попросил российское правительство о помощи в починке его "Ё-мобиля"
12:59 Самые популярные модели автомобилей в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10
04:42 Компания Audi объявила об отзыве 850 тысяч автомобилей по всему миру
20:35 Минтранс объявил о реформе в сфере услуг, связанных с оформлением документов
20:17 Концерн Daimler отзывает в Европе более 3 млн автомобилей Mercedes-Benz
05:02 Плавность хода нового седана Audi A8 проверили с помощью ведра воды и сигары. ВИДЕО
04:52 Американцам удалось купить новый автомобиль за полцены из-за ошибки в рекламе
02:53 В Израиль прибыл компактный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения
Автомобили

Новый хэтчбек Suzuki Swift поступил в продажу в Израиле по цене от 79 тысяч шекелей

время публикации: 04:44 | последнее обновление: 04:48 блог версия для печати фото
Suzuki Swift нового поколения

Компания "Махширей Тнуа", импортирующая в Израиль автомобили Suzuki, приступила к продаже компактного пятидверного хэтчбека Swift нового поколения.

Согласно сообщению импортера, на местном рынке модель будет продаваться под названием Suzuki Super Swift.

Автомобиль построен на новой платформе HEARTECT, такой же, как у хэтчбеков Baleno и Ignis. Он имеет 3.840 мм в длину, 1.735 мм – в ширину, 1.495 мм – в высоту. Колесная база – 2.450 мм. Объем багажного отделения составляет 242 литра. При сложенных сиденьях заднего ряда он увеличивается до 556 литров.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 90 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым "автоматом".

Suzuki Super Swift с механической КПП предлагается израильтянам по цене от 79 тысяч шекелей, с "автоматом" – от 92 тысяч шекелей.

- Продажа и покупка автомобилей в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 23 июля 2017 г.
Самые популярные модели автомобилей в Европе в первой половине 2017 года. ТОП-10
// NEWSru.co.il // Автомобили // 16 июля 2017 г.
Американцам удалось купить новый автомобиль за полцены из-за ошибки в рекламе
// NEWSru.co.il // Автомобили // 14 июля 2017 г.
В Израиль прибыл компактный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения
// NEWSru.co.il // Автомобили // 10 июля 2017 г.
На израильском рынке стартовали продажи нового хот-хэтча Volkswagen Golf GTI
// NEWSru.co.il // Автомобили // 8 июля 2017 г.
Самые продаваемые модели автомобилей в Израиле в первом полугодии 2017 года. Рейтинг







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 27 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017