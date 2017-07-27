Новый хэтчбек Suzuki Swift поступил в продажу в Израиле по цене от 79 тысяч шекелей

Компания "Махширей Тнуа", импортирующая в Израиль автомобили Suzuki, приступила к продаже компактного пятидверного хэтчбека Swift нового поколения.

Согласно сообщению импортера, на местном рынке модель будет продаваться под названием Suzuki Super Swift.

Автомобиль построен на новой платформе HEARTECT, такой же, как у хэтчбеков Baleno и Ignis. Он имеет 3.840 мм в длину, 1.735 мм – в ширину, 1.495 мм – в высоту. Колесная база – 2.450 мм. Объем багажного отделения составляет 242 литра. При сложенных сиденьях заднего ряда он увеличивается до 556 литров.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 90 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым "автоматом".

Suzuki Super Swift с механической КПП предлагается израильтянам по цене от 79 тысяч шекелей, с "автоматом" – от 92 тысяч шекелей.

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