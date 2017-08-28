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Автомобили

В России хотят изменить правила кругового движения, по примеру Европы и Израиля

время публикации: 11:10 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
В России хотят изменить правила кругового движения, по примеру Европы и Израиля

В России могут изменить правила проезда перекрестка с круговым движением – предоставить априорный приоритет водителям, которые едут по кругу, остальные должны будут им уступать, следует из законопроекта, опубликованного на интернет-портале проектов нормативных актов, сообщает РИА Новости.

Инициатива об изменении ПДД продвигается министерством внутренних дел РФ.

В настоящее время в России правилами установлено, что водитель на круге должен пропускать автомобили, въезжающие на круг, как и на обычном перекрестке – по принципу помехи справа. По мнению специалистов, такой вариант проблематичен и с точки зрения аварийности, и с точки зрения пропускной способности кругового перекрестка.

Практика проезда кругового перекрестка, когда приоритет имеют автомобили, уже въехавшие на круг, установлена правилами дорожного движения во многих европейских странах и в Израиле. Многие европейцы и израильтяне испытывают затруднения при вождении в России из-за особенностей российских ПДД.

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