28 декабря 2016 г.
последняя новость: 18:54
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:43 С 1 января на полосе для общественного транспорта на Аялоне начнут работать камеры наблюдения
19:47 "Шестисотый" Mercedes-Benz Владимира Путина выставлен на продажу
16:30 Мэрия Тель-Авива увеличила штраф за неправильную парковку и эвакуацию автомобиля
04:14 Китай обогнал США и Европу по продажам электромобилей
01:44 Корпорация Google назвала самые популярные марки автомобилей у интернет-пользователей
01:00 В Москве угонщики иномарки, пытаясь скрыться от полиции, совершили девять ДТП
04:55 Компактный хэтчбек Renault Twingo поступил в продажу в Израиле по цене от 65 тысяч шекелей
20:04 Гибридный кроссовер Kia Niro попал в Книгу рекордов Гиннесса
10:04 Google сворачивает разработку автомобиля без водительского места
05:13 В Израиле отзываются 20 тысяч автомобилей Chevrolet
Автомобили

С 1 января на полосе для общественного транспорта на Аялоне начнут работать камеры наблюдения

время публикации: 17:43 | последнее обновление: 17:43 блог версия для печати фото
С 1 января на полосе для общественного транспорта на Аялоне начнут работать камеры наблюдения

Начиная 1 января 2017 года, на полосе для общественного транспорта на шоссе Аялон начнут работать автоматические камеры наблюдения, регистрирующие нарушения.

По информации сайта Nana10, в течение января подобные камеры начнут работать также на полосах общественного транспорта на Прибрежном шоссе и в Тель-Авиве.

В сообщении отмечается, что камеры наблюдения не регистрируют превышение скорости, а используются для выписывания штрафов водителям частных автомобилей, выехавшим на полосу для общественного транспорта.

Размер штрафа за этот вид нарушения составляет 500 шекелей.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 13 декабря 2016 г.
На полосах общественного транспорта на Прибрежном шоссе установлены камеры наблюдения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 мая 2016 г.
Мэрия Тель-Авива и полиция начали штрафовать велосипедистов
// NEWSru.co.il // Автомобили // 16 августа 2015 г.
На спецполосе для общественного транспорта на шоссе Аялон устанавливаются видеокамеры







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 28 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016