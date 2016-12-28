С 1 января на полосе для общественного транспорта на Аялоне начнут работать камеры наблюдения

Начиная 1 января 2017 года, на полосе для общественного транспорта на шоссе Аялон начнут работать автоматические камеры наблюдения, регистрирующие нарушения.

По информации сайта Nana10, в течение января подобные камеры начнут работать также на полосах общественного транспорта на Прибрежном шоссе и в Тель-Авиве.

В сообщении отмечается, что камеры наблюдения не регистрируют превышение скорости, а используются для выписывания штрафов водителям частных автомобилей, выехавшим на полосу для общественного транспорта.

Размер штрафа за этот вид нарушения составляет 500 шекелей.