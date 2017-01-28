Mitsubishi Motors оштрафовали на $4,2 млн за фальсификацию данных о расходе топлива

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors заплатит штраф в размере 480 млн иен (около 4,2 млн долларов) за фальсификацию данных о расходе топлива.

Как сообщает Automotive News, такое решение приняло японское государственное Агентство по потребительским вопросам.

Весной 2016 года Mitsubishi Motors призналась в фальсификации данных об экономичности своих автомобилей на протяжении 25 лет. Нарушения затронули малолитражки eK Wagon и eK Space, кей-кары Nissan Dayz и Dayz Roox, выпускаемые на мощностях Mitsubishi, а также другие модели, отмечает Motor.ru.

Компания предоставляла японским регуляторам сведения об испытаниях автомобилей, полученные в ходе тестов по американским стандартам. Кроме того, ее сотрудники во время измерений осуществляли различные манипуляции, например, специально меняли давление в шинах ради снижения сопротивления качению.